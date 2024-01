Lunedì 8 Gennaio 2024, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 07:38

Incidenti e poi ancora limiti di velocità non rispettati, guida in stato di ebbrezza, automobilisti al volante senza patente, senza assicurazione. Stupefacenti nascosti nei veicoli, molti dei quali rubati o provento di attività di riciclaggio. È un dossier ampio quello della polizia Stradale sulle attività condotte nel 2023 sulle strade extra-urbane della provincia di Roma. Su quelle strade cioè che vanno dal Grande Raccordo Anulare e toccano autostrade e grandi consolari dove appunto l'intervento di soccorso e di verifica non è gestito dalla municipale. L'aumento di controlli disposti nei 12 mesi dell'anno scorso ha permesso di fotografare anche quei comportanti deviati e particolarmente pericolosi che se non portano all'incidente o allo scontro mortale rappresentano una minaccia tutt'altro che sporadica per migliaia di guidatori che rispettano invece le regole, i limiti di velocità, che guidano con la patente, che hanno una copertura assicurativa.

I NUMERI

Un dato su tutti: nel corso dell'anno appena concluso i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati più di 5 mila e di questi 378 sono stati sanzionati perché guidavano in stato di ebbrezza alcolica o denunciati perché si trovavano al volante di un'auto sotto l'effetto di stupefacenti. In tutto, nella provincia di Roma la Stradale ha impiegato nel 12 mesi del 2023 18.272 equipaggi con un aumento del tre per cento sull'anno precedente questo ha permesso di aumentare i controlli che sono stati 79.962 e nei vari servizi sono state registrate 56.634 infrazioni. Il che significa che il 70 per cento delle persone fermate per un controllo sulle autostrade o su strade come il Gra è stato multato o denunciato per essere alla guida di un veicolo contravvenendo le norme correnti.

LE IRREGOLARITÀ

E fra gli "abusi" più ricorrenti ecco che spicca l'eccesso di velocità: 7.577 multe con un aumento del 22 per cento rispetto al 2022 sono state elevate proprio per il superamento dei limiti consentiti. Ancora: in 1.320 casi il guidatore è stato trovato al volante senza copertura assicurativa e in 333 situazioni è stata contestata la guida senza patente. Nel novero rientravano tanto gli adolescenti ma anche gli adulti over 18 che non avevano preso il titolo ma si trovavano a guidare sul Raccordo o in autostrada un veicolo. Le patenti ritirate sono state 1.337 e 2.226 le carte di circolazione mentre sono stati decurtati ben 63.383 punti dal titolo per la guida.

Gli incidenti mortali sono stati 26, i decessi 28, gli incidenti con lesioni 1.091, i feriti 1.301, gli incidenti con danni solo ai mezzi 1.978 per un totale di 3.095 sinistri che si sono verificati su strada extra-urbane. «Il numero degli incidenti e anche dei mortali sulle strade di nostra competenza - spiega Bruno Agnifili, dirigente della Polstrada Lazio - sono lievemente diminuiti rispetto al 2022, sicuramente è necessario proseguire nella direzione che ci siamo dati da tempo perché siamo convinti che l'attività di controllo e le campagne di sensibilizzazione contano molto specie per i giovani soprattutto sul fronte della prevenzione». Fra le attività vanno considerate anche quelle di polizia giudiziaria. Proprio grazie ai controlli stradali l'anno scorso sono state arrestate 51 persone mentre ben 608 sono state denunciate in stato di libertà. Di più: a bordo delle auto è stata trovata anche della droga e in tutto sono stati sequestrati 67 chili di stupefacenti mentre 95 veicoli sono stati sequestrati perché erano stati rubati o erano oggetto di riciclaggio. Le verifiche si solo allargate, per il contrasto alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli, anche alle autofficine, alle concessionarie, alle carrozzerie e da queste nella sola provincia di Roma sono emerse 24 violazioni.