Mercoledì 20 Dicembre 2023, 07:14 - Ultimo aggiornamento: 07:17

Ladra e con la passione per i prodotti ittici. Ha finto di essere una cliente e si è diretta verso il reparto di pesce dove ha fatto razzia di scampi e surgelati per poi tentare la fuga. Ma una volta all'uscita del market il sistema anti-taccheggio ha fatto scattare l'allarme. All'alt della guardia giurata ha reagito con violenza ferendola alla guancia: un inutile tentativo perché la ladra di pesce è stata fermata e arrestata dagli agenti di polizia del X distretto Lido. Il tentato furto era stato sventato lo scorso luglio in un grande supermercato di via dell'Appagliatore a Ostia, sul litorale romano. In manette era così finita una 46enne residente di Fiumicino poi accusata di rapina impropria. Non solo, a causa della violenta reazione contro la guardia giurata le era stato imposto il divieto di avvicinamento all'addetto alla sicurezza che aveva aggredito. Nonostante il colpo sfumato, la ladra ha tentato ancora un furto nello stesso supermercato. Ancora una volta nel reparto di pesce ed è stato lo stesso vigilante a riconoscerla e a farla arrestare.

Roma, il ladro acrobata (cileno) di 18 anni che si cala con la fune: trovato con 15mila euro tra soldi e gioielli

COLPI IN SERIE

Sabato scorso infatti, come già aveva tentato a luglio, si è finta una cliente e si è diretta verso i prodotti ittici del supermercato. Ma la guardia giurata ha subito riconosciuto la 46enne che lo aveva ferito alla guancia. Si è quindi avvicinando intimandole di lasciare i prodotti appena nascosti sotto la giacca. La bandita scoperta ha avuto, anche in questo caso, una violenta reazione spintonando e schiaffeggiando la guardia giurata per poi dirigersi di corsa verso le uscite. Era quasi arrivata quando si è trovata davanti una squadra di poliziotti: il vigilante infatti non appena l'ha vista entrare ha chiamato i soccorsi.

Furti in casa, ex ladra professionista rivela: «Ecco come proteggere gli appartamenti da effrazioni durante le feste di Natale»



Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo che proprio nelle vicinanze di via dell'Appagliatore stavano eseguendo un servizio di controllo del territorio. Così non appena hanno sentito la richiesta di aiuto via radio, sono arrivati insieme ai colleghi del X distretto Lido.

IN MANETTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti hanno subito accertato che per la rapinatrice di pesce era già stato attivato il divieto di avvicinamento, emesso a luglio scorso, alla guardia giurata.Immediatamente bloccata, gli agenti l'hanno perciò arrestata - per la seconda volta - mentre la refurtiva è stata restituita integra al responsabile del negozio. «Un bottino che comunque avrebbe fruttato poche centinaia di euro - sottolineano gli investigatori - ma in tutti e due i furti la merce è stata recuperata e riconsegnata al titolare del supermercato». Il giudice ha poi convalidato l'arresto per la 46enne disponendo l'obbligo di presentazione agli uffici della Polizia Giudiziaria. Mentre gli agenti del litorale stanno eseguendo ulteriori controlli: il sospetto è che la 46enne abbia messo a segno altri furti nei negozi del litorale romano.