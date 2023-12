Turista tedesco derubato a Fiumicino, nello zaino dell'80enne tutti i suoi averi: bottino da 70mila euro

Era partito dalla Germania per una visita nella Capitale ai parenti che non vedeva da anni. Ma il turista tedesco, un anziano agricoltore di 80 anni, per timore di un’incursione dei ladri in casa durante la vacanza ha deciso di portare con sé i risparmi di una vita, circa 70 mila euro. Li aveva nel suo bagaglio a mano quando è arrivato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Ormai verso il viaggio di ritorno, mercoledì scorso era in fila per il check-in quando è accaduto l’irreparabile: raggirato da un ladro che lo ha distratto con la scusa di chiedere un’informazione e che, approfittando dell’attimo di distrazione, gli ha rubato la valigia con l’intera somma di denaro.

LA DENUNCIA

Quando si è accorto del furto, l’anziano turista ha chiesto aiuto agli agenti della Polaria in servizio nello scalo romano. «Mi sono distratto per un istante e mi ha rubato tutti i risparmi di una vita.

Aiutatemi» ha raccontato disperato e in lacrime ai poliziotti dell’aeroporto. Durante la denuncia l’80enne ha spiegato che in Germania custodiva i soldi in casa, un sistema che lo faceva sentire più tranquillo. Quando ha deciso di venire a trovare i parenti a Roma ha preferito portarli in viaggio: «Ero più sicuro con questo sistema - ha spiegato - perché vivo in aperta campagna e per diversi giorni non ci sarebbe stato nessuno in casa. Solo per questo motivo ho deciso di portarli con me». Gli investigatori hanno avviato subito una fitta serie di ricerche all’interno dello scalo. Ma del ladro non c’era già alcuna traccia. I poliziotti hanno quindi proceduto con l’analisi delle immagini di video sorveglianza. I fotogrammi sequestrati e visionati hanno confermato quanto riferito dall’anziana vittima. Gli occhi elettronici nella zona dei check-in hanno ripreso infatti il turista in attesa delle operazioni di imbarco mentre veniva avvicinate dal malvivente. Nelle immagini si vedono i due uomini parlare per pochi secondi e poi la fuga con la valigia - carica di soldi - del passeggero. Non solo: gli investigatori hanno disegnato un identikit del bandito.

L’ARRESTO

È iniziata così la caccia al ladro di bagagli che ha rubato una piccola fortuna. Pensando forse, di non essere stato sorpreso e di essere passato inosservato. Invece gli agenti della Polaria erano appena risaliti alla sua identità quando sabato mattina è stato notato in aeroporto aggirarsi ancora tra i passeggeri in fila per il check-in. A quel punto è stato fermato e arrestato: le manette sono scattate per uno straniero di origini algerine con diversi precedenti per furto e che già in passato era stato sorpreso a derubare i passeggeri in transito nello scalo romano. Gli investigatori a quel punto hanno avviato una lunga ricerca per rintracciare i 70mila euro rubati all’anziano turista tedesco. «Al momento non c’è traccia dei soldi» dicono gli investigatori che però, stanno ancora indagando. «Stiamo facendo davvero tutto il possibile per aiutare l’anziano. Siamo ancora in costante contatto con lui anche se, almeno per il momento, i soldi sembrano svaniti nel nulla». Da quanto ricostruito, il ladro aveva puntato la vittima perché anziana: «Siamo certi che il bandito si sia accorto dell’entità del furto solo una volta aperto il bagaglio. Ha approfittato dell’ingenuità del turista molto avanti con gli anni».