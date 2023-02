Acilia, i residenti scrivono al presidente del X municipio e richiedono un intervento urgente per via della Salvia

E' l’ennesima richiesta dei residenti e dei comitati di quartiere di Acilia nord all’amministrazione del X municipio affinché intervenga urgentemente sui circa 500 metri di via della Salvia ad Acilia (è una parallela della via del Mare, ndr). Un grido d’allarme per un intervento urgente su una strada diventata impraticabile soprattutto a piedi: ceppi da estirpare, marciapiedi distrutti e ricoperti di foglie, caditoie ostruite, pulizia stradale e dulcis in fundo le potature non fatte da anni e “promesse entro marzo” sui circa 70 platani che sono piantati a bordo strada.

«Oggi condividiamo un’altra istanza presentata dal Cdq al X Municipio su via della Salvia nella quale a inizio gennaio sono stati abbattuti una decina di alberi - dice Massimo Facchini presidente del Comitato di quartiere Acilia Nord - la nostra segnalazione riguarda i ceppi da rimuovere, i marciapedi da sistemare e la potature da effettuare, aspettiamo e speriamo che qualcun del municipio ci ascolti». Una missiva fatta recapitare dai tutti i residenti di zona alla consigliera all’Ambiente Valentina Prodon e alla presidente della Commissione Ambiente Valentina Scarfagna e al presidente del Municipio Mario Falconi ormai da circa un mese senza aver ricevuto risposte.

«Come Comitato di quartiere vorremmo evitare davvero - continua la lettera - si ripetesse la triste esperienza di via dei Monti di San Paolo che da meraviglioso viale ombreggiato si è ridotto per più della metà ad uno squallido stradone completamente privo di alberature. Seguiamo con interesse le numerose iniziative di forestazione urbana e di sensibilizzazione avviata dal comune e dall’assessore Alfonsi per questo chiediamo al municipio quando siano previste le opere di rimozione dei ceppi e realizzazioni di nuove “tasche” e la posa di nuovi alberi in luogo di quelli rimossi sulle strade del nostro quartiere, ma soprattutto la potatura che per via della Salvia non viene svolta da anni con conseguente rami pendenti e cadute abbondante di fogliame tanto da scoprire per interi i marciapiedi, caditoie e proprietà private». I cittadini e i residenti di Acilia adesso aspettano fatti non parole.