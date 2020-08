Raggi spera nel bis e Grillo la incita su Twitter: «Daje»

Endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi che ieri ha annunciato la volontà del bis. Il garante e fondatore del M5S su Twitter, all'indomani dell'annuncio del sindaco di Roma Virginia Raggi di voler correre per un altro mandato, posta una foto che lo ritrae assieme alla prima cittadina pentastellata. L'immagine è accompagnata dall'hashtag #Daje.



L'annuncio ieri di Virginia Raggi. «Dobbiamo andare avanti, non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima». Dopo settimane passate ad evitare l'argomento Virginia Raggi scioglie la riserva e annuncia ai consiglieri della maggioranza capitolina in una videoconferenza che si ricandiderà. Una decisione presa nel segno della continuità amministrativa e arrivata dopo la certezza che il MoVimento tutto la sosterrà.

