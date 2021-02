Velletri, uomo investito e ucciso da un pirata della strada. Sindaco: «Città in lutto»

È morto Roberto Tessetti, 67enne di Velletri investito nella notte di martedì 24 febbraio da un pirata della strada. Quando i carabinieri sono stati chiamati, gli è stato detto di un uomo disteso sull'asfalto. I militari, giunti sul posto, l'hanno trovato agonizzante. Il corpo era all'incrocio tra via Ariana e via San Biagio, vicino al cimitero comunale.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, incidente tra due auto a Lanuvio: quattro persone ferite, una... RIETI Rieti, rotatoria mai realizzata e gli incidenti continuano LATINA Due incidenti sulla Pontina ad Aprilia mandano nel caos la... LATINA Investimento mortale a Le Ferriere, arrestato il pirata della strada

L'ambulanza l'ha subito trasportato in ospedale e i medici hanno tentato di salvargli la vita. Ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate da quello che sembra essere un evidente investimento da auto. E il conducente dell'auto pirata non si è fermato per prestare soccorso. I militari stanno indagando.

Il sindaco: «Velletri lo piange»

Roberto Tesseti era un volto noto del posto. Una persona senza fissa dimora ben voluta e conosciuta da tutti. Il suo soprannome? «Bocco». Il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, ha voluto ricordare Tessetti con un post su Facebook. «I carabinieri mi hanno confermato l'incidente e la morte di Roberto Tesseri che tutti noi conosciamo amichevolmente come 'Boccò. Questa notte, un vigilantes ha rilevato il corpo a terra e avvisato i carabinieri che sono tempestivamente intervenuti. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e pare che sia stato investito senza ricevere soccorsi. Questa foto è stata scattata pochi giorni fa, era solito salire in Comune per un saluto. Sono certo che la comunità lo piange e tutti noi lo ricordiamo con grande affetto. Che la terra ti sia lieve fragile Roberto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA