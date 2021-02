Due incidenti sulla Pontina ad Aprilia mandano nel caos la circolazione verso Roma

Due incidenti nell'arco di un'ora e a poca distanza l'uno d'allatro: è sempre la Pontina a far parlare di sè e non con risvolti positivi. Oggi pomeriggio il traffico risulta pesantemente rallentato in direzione di Roma. Il primo incidente è avvenuto all'altezza di via Geno Civile, a Campoverde al km 49. Il secondo ha rigaurdato un camion che trasportava bombole e che, al km 46, in modo autonomo è finito contro il guard rail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Aprilia. Lunghe code si registrano verso la capitale. Per fortuna non ci sono feriti.

