Roma, incidente tra due auto a Lanuvio: quattro persone ferite, una coppia di Aprilia è grave

Grave incidente a Lanuvio, comune non distante da Roma. Al km 13+700 di via Nettunense, ieri pomeriggio si sono scontrate una Fiat Punto e una Citroen C4. Quattro persone sono rimaste ferite. Le più gravi sono quelle a bordo della Fiat. Si tratta di una coppia di Aprilia di 78 e 74 anni. Lui, alla guida dell'auto, è stato portato da una delle diverse autombulanze intervenute al Gemelli di Roma. La moglie, invece, è stata trasportata all'Ospedale dei Castellli di Ariccia. La prognosi è riservata. Per le altre due persone le condizioni sono meno preoccupanti. Il marito, di 89 anni, è ora ricoverato all'ospedale Città di Ariccia, mentre la moglie si trova al Santa Maria Goretti di Latina. Dopo l'intervento delle autombulanze e della compagnia dei carabinieri di Velletri, la viabilità è stata ripristinata.

APPROFONDIMENTI LANUVIO Lanuvio, anziano perde il controllo dell'auto scontrandosi con... NEWS Nettunense, incidente tra auto: muore una donna LANUVIO Lanuvio, furto all'oratorio: condannati due giovani

L'incidente di sabato 20 febbraio

Da ricordare che sabato 20 c'era stato un altro scontro tra due auto sempre sulla stessa via, solo poco più distante. In quel caso, una signora di 80 anni aveva perso la vita. Fatale lo scontro fra tre auto in cui era rimasta coinvolta mentre si trovava in macchina con il marito 85enne. È morta dopo il trasporto nell'ospedale dei Castelli Romani.

Lanuvio, anziano perde il controllo dell'auto scontrandosi con altre due macchine: morta la moglie

Nettunense, incidente tra auto: muore una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA