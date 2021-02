RIETI - «Entro fine anno realizzeremo una rotatoria in quell’incrocio per evitare altri incidenti». Parole di Mariano Calisse, presidente della Provincia, alla vigilia di Ferragosto del 2019. L’ennesimo incidente nella zona di ponte Carpegna, all’incrocio tra via Chiesa Nuova e via Comunali, aveva rilanciato il tema della pericolosità di quel punto. Le parole del presidente furono benedette e accolte da un plauso generale. Peccato che nessuno abbia pensato a chiedere a Calisse entro quale fine d’anno intendesse realizzare la rotatoria. Da quel giorno, da quella dichiarazione, di fine d’anno ne sono passati due, ma della rotatoria ancora non c’è traccia. Gli incidenti, invece, continuano a verificarsi a ritmo costante. L’ultimo meno di una settimana fa, giovedì mattina, quando un autocarro si è scontrato con una vettura: tre feriti, tra cui una donna finita al de Lellis in codice rosso, che è stata estratta dall’abitacolo deformato della sua auto solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Illeso, invece, un neonato che viaggiava sulla stessa automobile. Ben più grave l’incidente che si era verificato a fine agosto del 2020, quando furono 6 i feriti nello scontro tra due automobili: ad avere la peggio furono due donne, trasportate al de Lellis in codice rosso. Una delle due, una trentenne romana, fu poi portata al Gemelli dove è morta lo scorso Natale dopo 4 mesi di cure. A fine luglio del 2017 in quell’incrocio aveva perso la vita il 30enne Davide Ferratti, colpito da una Mercedes mentre era a bordo del suo scooter. In mezzo tanti altri incidenti più o meno gravi.

E tante promesse da parte dei politici. A partire da quella di Calisse che, in qualche modo, mette in luce anche le mancanze del sindaco Antonio Cicchetti: la rotatoria, infatti, impatterebbe sia su strade provinciali che comunali. Nonostante i tanti problemi, dal primo cittadino di Rieti non sono arrivati mai solleciti o interventi rispetto a quanto detto da Calisse. Dopo aver mancato la fine del 2019 e del 2020, si spera che la fine del 2021 sia quella buona per vedere una rotatoria ormai essenziale.

