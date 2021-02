Velletri, sedicenne pestato da un coetaneo con un tirapugni fuori dalla scuola per una ragazza

Pestato all'uscita di scuola per una ragazza. A fare le spese di una violenta aggressione da parte di un coetaneo, è stato uno studente 16enne di Velletri che, nella tarda mattinata di venerdi, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le fratture riportate e riscontrate al pronto soccorso hanno spinto i medici del nosocomio veliterno, a informare gli agenti della polizia. Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe avvenuto al termine delle lezioni dell'istituto Commerciale in via dei Volsci. Un giovane della stessa età della vittima, con il quale un mese prima aveva avuto una discussione per una ragazza, lo ha invitato a seguirlo in una zona appartata. Lontano da occhi indiscreti però, all'improvviso, lo stesso giovane lo avrebbe ripetutamente colpito al volto con pugni fino a quando non è fuggito prima che arrivassero alcuni professori. Il ragazzo è stato portato in ospedale dove gli hanno riscontrato diverse fratture tanto gravi da far ipotizzare che l'aggressore impugnasse un tirapugni. Il 16enne ferito dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Del caso se ne sta occupando la polizia.

