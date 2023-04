Montesilvano, giovane pestato a sangue alla Stazione: caccia al branco

Un ragazzo di vent'anni è finito ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Pescara con traumi, ferite e fratture che ne hanno imposto il ricovero nel reparto maxillo facciale. Le sue condizioni sono apparse subito serie e secondo una prima valutazione dei medici ne avrà per almeno trenta giorni. Il giovane è di Montesilvano e al personale del Pronto soccorso ha riferito di essere stato aggredito nella zona alle spalle della stazione ferroviaria della sua città. Volto tumefatto e altri segni hanno confermato la tesi del pestaggio. Mentre il giovane veniva sottoposto alle cure del caso in ospedale, a Montesilvano sono state avviate le indagini dei carabinieri che stanno procedendo, ha detto il capitano Lunardo, «nel massimo riserbo».

Nulla trapela dai militari che stanno procedendo sulla base del racconto della giovane vittima. Dev'essere chiarito se si sia trattato di un'aggressione per uno sgarro e dunque di un regolamento di conti collegato un qualche ambiente criminale o se invece la violenza sia esplosa per un fatto casuale, la classica scintilla - una parola di troppo, uno sguardo sbagliato a una ragazza - che ha scatenato una reazione incontrollata. Lo stesso ragazzo è già stato in grado di fornire dettagli importanti sull'accaduto ora al vaglio dei carabinieri, indirizzati sulla pista giusta alla ricerca dell'aggressore ovvero del branco che si è accanito sul ventenne con pugni e altri colpi proibiti. Una pattuglia di carabinieri ha raggiunto il luogo descritto dalla vittima, dietro la stazione di Montesilvano, per cercare di raccogliere testimonianze utili a individuare gli autori dell'aggressione. Non è confermato ma neppure da escludere, al momento, che dietro l'azione violenza ci possa essere una baby gang sull'esempio di quanto accade da qualche settimana all'Aquila, anche se l'età della vittima lascia pensare ad altri scenari. Spetta ai carabinieri di Montesilvano fare piena luce su un fatto sconcertante in un pomeriggio in pieno centro.