Torna ad Aquino dopo aver pestato un uomo a Bressanone: denunciato un ventenne

Da Aquino a Bressanone e ritorno, sperando di non essere scoperto dopo un pestaggio. Un giovane residente nel paese ciociario è stato raggiunto da un provvedimento di obbligo di presentazione alle autorità e denunciato per quanto accaduto il 20 ottobre scorso nel piazzale della stazione ferroviaria di Bressanone. Il provvedimento fa seguito alle indagini effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Bressanone che hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto ed individuarne il presunto autore in un ventenne, il quale avrebbe aggredito in modo violento un quarantacinquenne romeno che, completamente ubriaco, aveva assunto comportamenti molesti nei confronti del gruppetto di ragazzi dei quali l'aquinate faceva parte.

Le immagini delle telecamere e alcune testimonianze raccolte hanno consentito di risalire all'indagato, il quale subito dopo l’evento lasciava Bressanone, città nella quale si trovava per motivi di lavoro, per fare rientro nella sua città del frusinate, nella quale, forse, riteneva di essere più lontano dagli occhi degli investigatori dell’Arma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tuttavia, grazie anche alla collaborazione con i carabinieri di Aquino, i militari riuscivano a notificare ugualmente all’interessato il provvedimento, in base al quale da oggi sarà costretto a presentarsi ai Carabinieri del luogo ogni giorno, in attesa dello svolgimento delle fasi processuali.