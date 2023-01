Ragazzo aggredito dal “branco", gravi ferite al viso per il pestaggio

Pestato in strada, di notte, a Pescara vecchia. Non ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ma è andato direttamente in ospedale dove è stata riscontrata la rottura del setto nasale. La polizia non è stata chiamata, ma una volta ricevuta la comunicazione in pronto soccorso ha immediatamente aperto un'indagine. E agli agenti della squadra mobile, coordinati da Gianluca Di Frischia, è bastata qualche ora per ricostruire almeno nelle linee principali, la vicenda.

L'aggressione è scattata per una banalità ed ha coinvolto da un lato il ragazzo, dall'altro un gruppetto di persone, intorno alle tre di notte. Il gruppo era composto, secondo una prima ricostruzione, da cinque persone, ma non tutte hanno partecipato al pestaggio, che non si è consumato all'interno di un locale, ma lungo la strada. Dopo aver picchiato il ventisettenne il gruppetto si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo è stato invece trasportato in ospedale, dove sono stati effettuati tutti i controlli strumentali e diagnostici, al termine dei quali è stata riscontrata la frattura del setto nasale. Il ventisettenne è stato ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale con una prognosi che, al momento, è di trenta giorni, ma si dovranno attendere le prossime ore per verificare se il quadro clinico ha subito ulteriori evoluzioni.

Nella mattinata di ieri è stato ascoltato dagli agenti della squadra mobile che, nel frattempo, avevano già iniziato ad approfondire la vicenda, anche attraverso l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza dei locali presenti in zona. La testimonianza della vittima è stata anche utile a ricostruire sia la possibile causa dell'aggressione, sia la dinamica, con quelli che sono i diversi ruoli nella vicenda dei componenti del gruppo. Ora gli investigatori dovranno solamente precisare i particolari della vicenda, quando sarà possibile verificare anche la versione delle persone identificate come possibili aggressori. Nelle scorse settimane si era verificata un'aggressione analoga, sempre a Pescara vecchia: anche in questo caso un gruppo di giovani aveva aggredito un ragazzo all'esterno di un locale. Le immagini erano state riprese da un passante e avevano fatto il giro dei social. Ma, pure in quella occasione, non era arrivata alcuna segnalazione alle forze dell'ordine. Nè la persona aggredita, rimasta sconosciuta, aveva ritenuto necessario presentarsi in ospedale per sottoporsi a un controllo e ad eventuali cure.