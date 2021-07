Lazio, come fare il vaccino last minute prima di partire? Da Fiumicino ai camper, le regole

Martedì 27 Luglio 2021, 13:47

Vaccini in aeroporto oppure in camper. Last minute. Nel Lazio sono diverse le opzioni a disposizione per chi non si è ancora vaccinato e vuole partire in sicurezza. Stamattina è stato inaugurato all'Aeroporto di Fiumicino il nuovo punto vaccinale VAX & GO. Ti vaccini e poi parti. Nessun altra città consente questa possibilità. La priorità, però, non è solo la prima dose, ma anche completare il ciclo vaccinale. È per questo che sono disponibili sia i vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna, che Janssen (Johnson & Johnson).

Lazio, come fare il vaccino prima di partire

Chi ha fretta di partire e vuole fare il vaccino velocemente, nel Lazio può scegliere tra i camper itineranti e l'aeroporto di Fiumicino: che ha inaugurato oggi un punto vaccinale. Ma in questo caso non potrà scegliere tra i diversi vaccini a disposizione: l'unico che può essere somministrato è Johnson&Johnson.

Chi si può vaccinare

All'aeroporto di Fiumicino si possono vaccinare tutti. E senza bisogno di prenotazione. Il punto vaccinale è al Terminal 3 ed è dedicato a tutti i cittadini europei che si trovano in partenza: sia chi non si è vaccinato sia chi deve completare il ciclo vaccinale. Perché con due dosi di vaccino si è più protetti dal virus, anche se non si è immuni dal contagio.

Quale vaccino

Sono disponibili tre tipologie di vaccino. Chi non è vaccinato potrà scegliere solo Johnson&Johnson, così si evitano problemi con i richiami: il farmaco anti-covid statunitense è infatti monodose. E chi è in attesa della seconda dose? «Può farla direttamente in aeroporto prima di partire», come fanno sapere dalla Regione. Ma rispettando l'intervallo tra una dose e l'altra. Chi si è iniettato Pfizer, dovrà aspettare 21 giorni; mentre con Moderna si devono attendere 28 giorni.

L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze.

È il sistema Vax and Go, che nasce da una sperimentazione di @RegioneLazio, @INMISpallanzani e @AeroportidiRoma. Dobbiamo portare l’Italia fuori dall’incubo del #Covid pic.twitter.com/UgtmCw3WHi — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) July 27, 2021

Vaccino in camper

C'è un'altra possibilità di vaccinarsi prima di partire: ed è utilizzando i camper in giro per il Lazio. Qui si inietta solo Johnson&Johnson. L'iniziativa è conosciuta come «operazione Delta, vaccino itinerante». E il programma è il seguente: