Un nuovo effetto collaterale è stato scoperto dopo i vaccini Pfizer o Moderna. Si tratta della miocardite, un'infiammazione che colpisce il cuore. I primi casi si sono verificati in Israele, nello specifico tra giovani dall’età tra i 16 e i 19 anni. Ne sono stati contati 148 di casi tra dicembre e maggio: di questi il 95% hanno riportato sintomi lievi. Mentre negli Stati Uniti la Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), ovvero l'organo che si occupa negli USA di raccogliere le segnalazioni degli utenti dopo la vaccinazione, ne ha contate 600 al 21 giugno. Per lo più in persone di 30 anni e più giovani che hanno ricevuto il vaccino. Di questi, la CDC è la US Food and Drug Administration ne ha confermati 393. E l'Ema, l'agenzia del farmaco europea, si pronuncerà a luglio.

Cos'è la miocardite?

La miocardite è un'infiammazione del miocardio, una parte del muscolo del cuore, che diventa spessa e si gonfia. Si verifica generalmente quando un'infezione (come il virus dell'influenza) raggiunge il centro motore dell'apparato circolatorio. Sintomi della miocardite sono: dolore al petto; fatica; febbre e altri segni di infezione tra cui mal di testa, dolori muscolari, mal di gola, diarrea o eruzioni cutanee; dolore o gonfiore articolare; fonfiore alle gambe; mani e piedi pallidi e freschi; respirazione rapida; battito cardiaco accelerato; e svenimento.



Cos'è la pericardite?

La pericardite è simile alla miocardite, dal momento che si trattatta di un'infiammazione. Solo che in questo caso è del pericardio del cuore: ovvero del tessuto esterno che circonda il cuore. Il compito del pericardio è quello di mantenere il cuore in posizione e aiutarlo a funzionare correttamente: in realtà è composto da due strati sottili separati da una piccola quantità di fluido per ridurre l'attrito mentre il cuore batte. I sintomi della pericardite sono: dolore al petto; battito cardiaco accelerato; febbre; e fiato corto.

Quando si verificano

Più di 177 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino COVID-19 negli Stati Uniti e il CDC continua a monitorare la sicurezza dei vaccini COVID-19 per eventuali problemi di salute che si verificano dopo la vaccinazione. Miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del tessuto intorno al cuore) si sono verificate nella maggior parte dei casi entro una settimana dopo la seconda dose di Pfizer o Moderna. E più nei maschi (80%) che nelle femmine. La maggior parte dei casi, però, aveva sintomi lievi. Sono comunque molto rare. Con un tasso di 12.6 casi per un milione di dosi iniettate. Il Cdc ha stimato che ogni milione di seconde dosi iniettate tra chi ha dai 12 ai 17 anni ha causato al massimo 70 miocarditi, ma ha evitato 5700 infezioni, 215 ospedalizzazioni e 2 morti. Ad ogni modo la Food and Drug Admin sta pianificando di aggiornare il consenso informato e inserire nel bugiardo la possibilità che si verifichino questi casi.