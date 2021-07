Variante Delta, quanto sono efficaci Pfizer e Astrazeneca dal contagio e dal ricovero? Gli studi a confronto

Lunedì 19 Luglio 2021, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 13:03

Diversi sono gli studi sull'efficacia dei vaccini a disposizione rispetto alla variante Delta. Dalla Gran Bretagna alla Scozia, passando per Canada e Israele, i dati non sono sempre gli stessi. Anche se simili. Il confronto principale è tra farmaci anti-Covid a Rna messaggero e quelli a vettore virale: ovvero Pfizer e AstraZeneca. Che sono, tra l'altro, fra i più utilizzati. La percentuale di protezione dal nuovo ceppo del coronavirus varia in base alla prima e seconda dose. Ma non solo. Gli studi finora condotti hanno evidenziato effetti diversi sull'ospedalizzazione e sul prevenire il contagio.



Variante Delta, confronto efficacia vaccini

Di 14.019 casi della variante Delta nel Regno Unito, la Public Health England a giugno ha rilevato che i vaccini BioNTech/Pfizer e Oxford/AstraZeneca erano, rispettivamente, del 96% e del 92% efficaci contro il ricovero dopo due dosi. Pfizer ha aggiunto che sarebbe necessaria una terza dose contro contro Delta, ma ha anche aggiunto che prevedeva di studiare un'iniezione specifica contro la variante, con test il cui inizio è previsto già dal mese prossimo.

Efficacia una dose Pfizer contro l'ospedalizzazione

Una dose di Pfizer protegge contro l'ospedalizzazione dalla variante Delta al 78%, secondo gli studi effettuati in Canada, e al 94% in base a quanto indicato dalle ricerche in Gran Bretagna.





Efficacia due dosi Pfizer contro l'ospedalizzazione

Due dosi di Pfizer proteggono dalla variante Delta contro l'ospedalizzazione al 96%, secondo gli studi in Gran Bretagna, e al 93% sulla base dei dati israeliani.

Efficacia una dose Pfizer contro i sintomi da Covid

Una dose di Pfizer protegge dai sintomi della variante Delta al 56%, secondo gli studi effettuati in Canada, e al 33% in base a quanto indicato dalle ricerche in Gran Bretagna e Scozia.

Efficacia due dosi Pfizer contro i sintomi da Covid

Due dosi di Pfizer proteggono dai sintomi della variante Delta all'87% secondo le ricerche in Canada, all'88% in base a quelle inglesi, al 64% secondo i dati israeliani e all'83% per gli studi scozzesi.

Efficacia una dose Astrazeneca contro l'ospedalizzazione

Una dose di Astrazeneca protegge dall'ospedalizzazione contro la variante Delta all'88%, secondo gli studi effettuati in Canada, e al 71% in base a quanto indicato dalle ricerche in Gran Bretagna.

Efficacia due dosi Astrazeneca contro l'ospedalizzazione

Due dosi di Astrazeneca proteggono dall'ospedalizzazione contro la variante Delta al 92%, secondo gli studi effettuati in Gran Bretagna.

Efficacia una dose Astrazeneca contro i sintomi da Covid

Una dose di Astrazeneca protegge dai sintomi della variante Delta al 67%, secondo gli studi effettuati in Canada, al 33% in base a quanto indicato dalle ricerche in Gran Bretagna e Scozia.

Efficacia due dosi Astrazeneca contro i sintomi da Covid

Due dosi di Astrazeneca proteggono dai sintomi della variante Delta all'60% secondo le ricerche in Gran Bretagna, al 61% in base a quelle scozzesi.