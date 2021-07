Variante Delta, quali sono i sintomi del contagio dopo il vaccino? I nuovi quattro segnali da controllare

Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:23

Aumentano le persone contagiate con il Covid dopo il vaccino. Anche perché in Italia sono state superate 55 milioni di dosi somministrate. E quindi il fenomeno è destinato a crescere, soprattutto con la diffusione della variante Delta, che si propaga con molta rapidità in tutto il mondo: e presto diventerà dominante. Lo è già negli Stati Uniti, dove i CDC, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno rilevato che la nuova mutazione del Covid rappresenta il 51.7% dei nuovi casi. E anche nella Gran Bretagna i contagi continuano a crescere. Si teme dunque una nuova ondata in tutto il mondo. I vaccini, però, dovrebbero frenare il rischio di morte e ospedalizzazione. Tuttavia, l'ultimo studio condotto dai ricercatori in Israele sull'efficacia di Pfizer ha mostrato come la protezione del farmaco anti Covid è scesa. Ci sono allora alcuni sintomi da controllare per scoprire se si è stati contagiati dopo il vaccino.

Cosa deve fare chi si contagia dopo il vaccino? Tutte le regole nel Lazio

Variante Delta, i sintomi dopo il vaccino

Una nuova ricerca dello studio ZOE Covid Symptom ha scoperto che tutti quelli che hanno contratto il virus nonostante fossero completamente vaccinati hanno riportato sintomi diversi da quelli comuni. In particolare sono:

Mal di testa

Naso che cola

Starnuti

Gola infiammata

Quattro nuovi indicatori della presenza del Covid, anche sotto forma di variante Delta, nel nostro organismo. Dallo studio «sono stati segnalati meno sintomi in un periodo di tempo più breve da coloro che avevano già avuto una dose», si legge nella ricerca. E questo suggerisce che chi si è contagiato dopo il vaccino «si ammala meno gravemente e migliora più rapidamente». C'è però un sintomo curioso: ed è lo starnuto. «Abbiamo notato che le persone che erano state vaccinate e poi risultate positive al COVID-19 avevano maggiori probabilità di riferire di starnuti come sintomo rispetto a quelle che non avevano fatto iniezione». È dunque consigliabile a chi starnutisce di frequente, o anche per chi presenta uno dei sintomi sopra indicati, di effettuare un tampone e verificare se è positivo o meno.