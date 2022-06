Lunedì 13 Giugno 2022, 00:29

Unire due quadranti importanti di Roma come i quartieri Monti-Esquilino e il Tridente attraverso quel lungo “corridoio” che minaccia e spaventa i passanti. Chi camminerebbe, se non per necessità, sotto un traforo lungo circa 250 metri accusando smog e inquinamento acustico? Così Massimo Bertoni, presidente della Federmoda Roma e membro del consiglio nazionale, ha avuto un’idea: «Creare dei “tapis roulant” sotto al Traforo di via Milano che collega un tratto di via Nazionale a largo del Tritone». Il progetto è stato sottoposto al presidente della commissione Urbanistica di Roma Capitale Tommaso Amodeo che lo ha accolto con entusiasmo. «So che il presidente ha già scritto al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - spiega Bertoni - confido che possa trovare presto una realizzazione».

LE INTERLOCUZIONI

Le interlocuzioni sono dunque partite da almeno una settimana sulla base dell’input lanciato non da chi fa parte dell’amministrazione ma che ha, tuttavia, a cuore il bene della città. «Si tratta di un progetto a costi contenuti - prosegue Bertoni - che potrebbe essere anche realizzato solo su un lato del Traforo, al posto di uno dei due marciapiedi e i lavori considerata l’ampiezza della strada si potrebbero realizzare senza ripercussioni sulla circolazione». Il modello a cui si pensa ricalca i “tapis roulant” degli aeroporti, a partire da quello ad esempio di Fiumicino.

«Permetterebbero di passare da una parte all’altra in tempi più rapidi - prosegue ancora il presidente della Federmoda - e si potrebbero anche tutelare con delle barriere in plexiglass ad esempio o dei sistemi di videosorveglianza. Siamo purtroppo soliti assistere a volte ad uno sperpero di denaro pubblico, vediamo ad esempio le piste ciclabili create in passato, potremmo creare invece qualcosa di utile e moderno per Roma». Naturalmente per l’utenza il servizio sarebbe offerto gratuitamente. «Solo un modo per sconfiggere anche il timore a percorrere quel traforo che spesso e volentieri blocca e limita le persone». Il progetto avrebbe naturalmente anche una valenza di tipo economico e di indotto per due quartieri centrali.

LO SVILUPPO

Perché con il ritorno dei turisti, essendo il tratto di via Nazionale, Monti ed Esquilino e soprattutto quello del Tridente gettonatissimo si potrebbero rialzare anche le sorti di decine e decine di commercianti. «Bisogna considerare che tra la pandemia da Covid-19 - conclude Bertoni - e i lavori su via Nazionale, prima per togliere i sampietrini, poi per mettere l’asfalto e adesso, chissà, il tram, la strada che un tempo era una delle più commerciali è andata via via desertificandosi».

Conti alla mano proprio la Federmoda ha contato 45 esercizi chiusi a fronte di 115 totali. Un impoverimento partito tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 che non tende a migliorare. Il progetto del “tapis roulant” sarà analizzato nel dettaglio nei prossimi giorni non si esclude che possa arrivare presto una proposta ufficiale da parte dell’amministrazione o quantomeno, uno studio di fattibilità, per analizzare costi-benefici, provando anche a sfruttare risorse non dirette di Roma Capitale.