Di Maio: «Poteri speciali per il sindaco di Roma, pronto il Ddl. Siamo tutti con Virginia»

Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha affermato che «c'è bisogno di poteri speciali per il sindaco di Roma» e ha annunciato che «è pronto un disegno di legge del Movimento cinque stelle. Mi auguro - ha sollecitato - che il Parlamento possa discuterlo perchè questa non è una questione di partito. Mi auguro quindi un'intesa trasversale».

Di Maio in preghiera al santuario di San Valentino: «L'amore per la cosa pubblica salverà questo Paese»

In un punto stampa da Bastia Umbra il ministro degli Affari esteri ha aggiunto: «Questa sfida servirà per il futuro dei romani, non della singola forza politica che governa Roma. Non dobbiamo scoraggiarci perchè impegnarci e lavorare per i cittadini romani pagherà».

«Il movimento tutto sostiene Virginia Raggi, il lavoro che ha fatto e che sta facendo da sindaco di Roma»: lo ha sottolineato a Bastia Umbra Luigi Di Maio. «Una città che abbiamo trovato in macerie» ha aggiunto.

