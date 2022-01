Domenica 30 Gennaio 2022, 11:08

Un impatto violento. Non c'è stato nulla da fare per un centauro che ha perso la vita ieri intorno alle 19,30. E' la quindicesima vittima sulla strada dall'inizio del 2022. L'Honda Sh sul quale viaggiava un 62enne, per cause ancora da accertare, è stato centrato in pieno da un'auto in via di Torrevecchia, a Roma Nord. Lo scontro è avvenuto lungo la strada a doppio senso di marcia che da via Trionfale conduce a Primavalle. Un impatto devastante. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i paramedici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e le pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale per i rilievi del caso.

La dinamica è ancora da chiarire. È il secondo incidente mortale in via di Torrevecchia nell'arco di una settimana. Nella serata del 24 gennaio scorso a perdere la vita era stato un uomo di 40 anni mentre percorreva via di Torrevecchia in sella a un Sh Honda, è stato urtato da una Opel Corsa all'altezza dell'incrocio con via Dolcedo. L'automobilista, 42 anni, si è fermato a prestare soccorso. Poi è arrivata l'ambulanza. I medici hanno provato a rianimare il 40enne, ma non c'è stato nulla da fare. La tragedia di ieri arriva dopo appena due giorni di distanza dalla morte di Antonio Pastore, un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri di 55 anni investito da una studentessa romana 21enne che stava andando all'università al volante della sua Toyota Aygo. Il militare nel suo giorno libero stava facendo jogging al Pincio, è stato travolto all'altezza del civico 3 di viale Gabriele D'Annunzio, a poca distanza dalla Casina Valadier. Non è ancora chiaro se stesse attraversando la strada o se stesse correndo. La donna al volante si è fermata a prestare soccorso, è risultata negativa ai test alcolemici e tossicologici.