Tivoli, nuovo piano strade: cambia la viabilità in Centro

Ancora cantieri aperti a Tivoli per il piano straordinario di manutenzione stradale avviato col nuovo anno dal Municipio. Di settimana in settimana il comune comunica l’aggiornamento dei lavori per avvisare i cittadini interessati dagli interventi che avvengono in contemporanea nei vari quartieri della città.Fino al prossimo lunedì gli operai saranno impegnati nel centro storico, nella parte del quartiere Braschi ed a valle, a Paterno e Tivoli Terme per la precisione. Proprio a Braschi potrebbero registrarsi i maggiori disagi. Le strade strette, ed a senso unico, della zona rendono pressoché impossibile realizzare percorsi alternativi e quindi durante alcune fasi dei cantieri la circolazione deve essere interrotta.Il cronoprogramma dei lavori vede coinvolte le aree del centro: piazza Sant’Andrea, vicolo Lusignano, piazza via e vicolo del Riserraglio, dove viene eseguita la ripavimentazione in sampietrini. Altri interventi in programma nella seconda parte di via Paterno e poi in via Antonio del Re, via Francesco Bulgarini e via di Villa Braschi. Da lunedì cantieri aperti nel quartiere termale, in via Cesare Augusto. Dal comune hanno rinnovato l’invito agli automobilisti di rispettare i divieti di sosta e gli eventuali divieti di transito in vigore in tutte le strade interessate dai lavori di ripavimentazione e nelle successive attività di rifacimento della segnaletica a terra. Per maggiori informazioni si può contattare la Polizia locale al numero 0774.453501. Inoltre è attivo il numero verde 800199693, in funzione 24 su 24, per le segnalazioni, da parte dei cittadini, delle situazioni di pericolo su tutte le strade di competenza del municipio.