Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, a Testaccio: un bambino è caduto dalla finestra e solo per un miracolo si è salvato. È rimasto in osservazione all'ospedale Bambino Gesù dove è arrivato a bordo di un'ambulanza scortata da una pattuglia delle volanti di polizia. Erano circa le 16.30 quando il bimbo, undici anni, era in casa con la madre. Il piccolo stava giocando ed è salito improvvisamente sulla scrivania della camera da letto. Un gioco che aveva fatto altre volte, apparentemente innocuo. Ma ieri la finestra vicina, evidentemente era aperta ed è accaduto l'imprevedibile: il ragazzino ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla finestra.

Bimbo giù dalla finestra, cosa è successo



Fortunatamente si tratta di una abitazione al primo piano di uno stabile Ater tra il lungotevere e la centralissima piazza Santa Maria Liberatrice. Ma essendo di vecchia fattezza, il bambino è precipitato da un primo pano alto, facendo un volo di quasi cinque metri. Il caso ha voluto che l'undicenne non abbia avuto l'impatto con il marciapiede di testa ma sia caduto quasi in piedi. È stata la madre a dare l'allarme. La donna ha sentito dei lamenti provenire dalla strada si è affacciata da un'altra finestra e ha visto il figlio stordito, steso per terra che si lamentava.

IL DOLORE

La madre, presa dal terrore, ha subito telefonato al numero unico delle emergenze, il 112 a cui ha chiesto aiuto. Subito la segnalazione è stata passata al 118 e alla polizia di turno nel settore centrale di Roma. In pochi minuti il personale di un'ambulanza era sul posto insieme a due volanti.

Il medico dell'Ares 118 si è avvicinato al bambino e gli ha chiesto come si sentisse. La prima bella notizia è stata che l'undicenne era cosciente. Il piccolo ha detto di sentire dolore a un braccio, a una gamba e alla schiena. Il medico con gli infermieri ha subito appurato che il ferito poteva muovere le gambe e le braccia sebbene fosse molto dolorante. A quel punto il paziente è stato stabilizzato su una lettiga e caricato in ambulanza che è partita a sirene spiegate. A fare da staffetta una volante della polizia che ha preceduto il mezzo di soccorso per tutto il tragitto in modo da evitare il traffico.

CODICE ROSSO

Il bambino è entrato al Bambino Gesù in codice rosso proprio per la gravità della caduta. In ospedale è stato sottoposto ad una Tac ed ad altri accertamenti che hanno dato esito negativo. L'undicenne ha riportato lividi e contusioni e una sospetta frattura ad un braccio.

I RILIEVI

A raggiungere il figlio in ospedale la mamma e il papà. Inizialmente i genitori erano disperati poi si sono un po' tranquillizzati viste le rassicurazioni dei medici sulla salute del minorenne.

Sul posto dell'incidente è accorsa anche una squadra della polizia scientifica che ha fatto dei rilievi nella stanza da letto del bambino. Gli agenti hanno fotografato la scrivania che sta a pochi centimetri dalla finestra.