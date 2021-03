28 Marzo 2021

Terrore a Ostia. Una romena con precedenti si è intrufolata l'altra notte nel giardino di una abitazione sul lungomare. Voleva rapinare i malcapitati sorprendendoli mentre dormivano. E invece si è trovata davanti il proprietario di casa al quale ha puntato un coltello alla gola. Ma l'uomo non si è arreso, ha affrontato la rapintarice: nella collutazione entrambi sono rimasti feriti. La donna è stata arrestata dalla polizia. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo. In via Taranto, in zona San Giovanni, invece sono stati arrestati tre ladri che avevano messo a segno un furto in abitazione. Il "palo" è stato sorpreso in cortile, mentre la sorella e un altro complice erano entrati nell'abitazione. Recuperata la refurtiva.