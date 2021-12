Domenica 5 Dicembre 2021, 11:02

I primi avvistamenti intorno alle ore 13,30 di ieri quando alcuni passanti hanno notato un uomo con un grosso coltello da cucina in mano. Il 36 enne nigeriano si aggirava sulla banchina del tram numero 5 in via Giolitti brandendo l'arma. Sei mesi fa una scena analoga era accaduta in via Marsala, dove un uomo di origine ghanese aveva improvvisamente estratto un coltello e iniziato a seminare il panico sempre nei pressi della Stazione Termini. Per bloccarlo, un poliziotto sparò un colpo di pistola mirando verso il basso e ferendo l'uomo all'inguine. Tante le segnalazioni arrivate alla Polizia. L'uomo urlava e continuava a mostrare il coltello.

Nigeriano con il coltello, paura a Termini

Ignoti i motivi per cui il ragazzo ha dato in escandescenza tenendo in scacco la zona per diverso tempo. Sul posto sono rapidamente intervenute diverse Volanti della Polizia di Stato e le pattuglie del Commissariato Esquilino. Gli agenti hanno provato a calmare l'uomo, di origine nigeriana, che invece si è agitato di più ed è inizialmente riuscito a fuggire impazzito tra le auto, rischiando di provocare un incidente e di essere investito.

I poliziotti lo hanno però inseguito e riacciuffato poco dopo, arrestandolo con l'accusa di porto d'armi abusivo, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Attimi di terrore tra i passanti che alla vista del 36 enne armato hanno cominciato a scappare. Complicato per gli agenti intervenuti mantenere la calma tra la folla. La scena è stata ripresa da diverse persone ed è finita sui social.

