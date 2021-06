Roma, spari a Termini: poliziotto indagato per eccesso colposo nell'uso delle armi. La Procura: «Atto dovuto»

È indagato per eccesso colposo nell'uso leggittimo delle armi il poliziotto che sabato pomeriggio ha sparato ad un cittadino ghanese di 44 anni che brandiva un coltello. Si tratta, in base a quanto si apprende, di un atto dovuto per procedere con le verifiche di rito. Il fatto è avvenuto non lontano dalla stazione Termini.

Spari a Termini, la Polfer invia informativa

Inviata una prima informativa in Procura, a Roma, sulla vicenda del cittadino ghanese di 44 anni che ieri sera, in zona Termini, ha minacciato i passanti con un coltello. Una azione che ha richiesto l'intervento degli agenti della Polfer. Un agente, nel corso di istanti concitati, ha sparato ad un gamba l'uomo. Oltre all'informativa la polizia ferroviaria ha anche inviato il video in cui sono visibili le fasi della collutazione con l'uomo che era armato di un coltello da cucina.

Come sta il cittadino africano

ll cittadino africano è attualmente ricoverato, in stato di detenzione, al Policlinico Umberto I, non è in pericolo di vita. In Procura sull'episodio hanno avviato un fascicolo di indagine.