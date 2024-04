Avezzano, accoltellato alla stazione: fermato il minore in fuga

È stato trovato durante la notte il minore straniero che era sfuggito agli agenti del Commissariato di Avezzano dopo l’accoltellamento avvenuto ai giardinetti di Piazza Matteotti, l’altra mattina. Il giovane non è stato arrestato per trascorsa flagranza, ma denunciato a piede libero per rapina e lesioni gravi nei confronti di un tunisino di 21 anni. È accusato di aver tentato di rapinare il 21enne, insieme ad un amico straniero, sempre minore, e di averlo ferito ad un braccio con un coltello.

I due stranieri sono ospiti di una comunità della Valle Roveto per minori non accompagnati. Il grave episodio è avvenuto in pieno giorno, davanti a testimoni: si è accesa una colluttazione e il tunisino è stato accoltellato da uno dei minori che poi sono subito fuggiti a piedi, facendo perdere le tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Polfer e una pattuglia della Volante sono prontamente intervenuti e hanno setacciato il centro della città alla ricerca dei fuggitivi che sono stati intercettati a Piazza Risorgimento dove appunto uno è stato fermato e arrestato, ancora sanguinante per una ferita da taglio, mentre l’altro è riuscito a darsi alla fuga. Ma, grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale, era stato individuato e così durante la notte è stato fermato e denunciato.