Roma, agenti accerchiano un ghanese con coltello a Termini: spari e paura in strada

Paura alla stazione Termini di Roma. Un ghanese ha estratto un coltello in via Marsala, terrorizzando chi si trovava lì in quel momento. A notarlo un addetto alla vigilanza della stazione, nei pressi di un'uscita dello scalo. Gli agenti delle forze dell'ordine sono subito intervenuti. Hanno accerchiato l'uomo con la felpa rossa e un poliziotto ha anche provato a disarmarlo, colpendolo al braccio. Ma il ragazzo non ha desistito, continuando a puntare l'arma bianca contro la polizia. A quel punto si è sentito uno sparo. Un agente della polfer ha esploso un colpo verso il 44enne e l'ha ferito all'inguine. Non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 19 nei pressi dell'uscita della stazione di via Giolitti. Gli istanti sono stati ripresi in alcuni video di passanti in cui si vede l'uomo con un coltello da cucina in mano salire anche su degli scooter, poi i poliziotti avvicInarsi con i manganelli e infine l'agente sparare.

