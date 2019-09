Roma, controlli a Termini: sei arresti e dodici denunce

Sei arresti, dodici denunce e dodici persone multate. E' il bilancio della maxi operazione dei carabinieri nella zona tra la Stazione Termini, piazza dei Cinquecento, via Marsala e piazza dell'Indipendenza. Gli arresti hanno riguardato: 2 romeni, di 40 e 46 anni, entrambi senza fissa dimora e senza occupazione, con precedenti, che avevano borseggiato una turista straniera all'interno della metro A alla fermata Termini; un 35enne italiano che ha tentato di derubare il parabrezza di una moto e che aveva con sè, oltre che gli arnesi per il furto, anche 3800 euro in contanti, diversi assegni e carte prepagate che sono stati sequestrati per accertamenti. Gli altri finiti in manette sono tre senza fissa dimora e con precedenti che spacciavano droga: il primo è un 28enne marocchini che è stato bloccato nei pressi dei giardini Einaudi e aveva addosso 5 involucri di marijuana e un coltello a serramanico, il secondo è un 20enne del Gambia fermato in via Giolitti mentre cedeva 2 grammi di marijuana, il terzo è un 26enne senegalese bloccato subito dopo aver ceduto una dose di marijuana sempre in via Giolitti.

Le dodici denunce hanno interessato un senegalese per violazione al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma, emesso nei suoi confronti e otto senza fissa dimora e con precedenti per l'inosservanza dei divieti di accesso alle aree urbane precedentemente notificati a loro carico. Altri due deferiti sono invece romeni accusati di molestie e disturbo alle persone poichè all'interno della stazione ferroviaria Termini chiedevano l'elemosina o offrivano con insistenza la loro assistenza presso i distributori automatici di biglietti. Infine, i militari hanno denunciato un francese di 43 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, poichè in evidente stato di agitazione dopo aver aggredito un turista straniero ha opposto resistenza anche ai militari.

Nel corso delle attività di controllo i carabinieri hanno anche sanzionato 10 stranieri e 2 italiani, per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena richiesta l'emanazione del Daspo urbano. I sanzionati, tutti senza fissa dimora, sono stati sorpresi a stazionare, senza motivo, lungo le aree di accesso e transito dello scalo ferroviario e piazza dei Cinquecento.

