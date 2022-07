Sub disperso a Ladispoli, ritrovato morto a largo di Torre Flavia due giorni dopo: l'ipotesi di un malore

Ritrovato poco fa (oggi domenica 17 luglio) il corpo di Alberto Adriani, il sub romano disperso in mare da venerdì mattina sulla costa di Ladispoli. La corrente ha trasportato il cadavere nel tratto di Torre Flavia dove si sono recati immediatamente la Guardia Costiera, i Vigili del fuoco e la Protezione civile Dolphin che hanno effettuato le ricerche in questi giorni.

Le speranze di trovarlo ancora in vita erano nulle. Il pensionato, esperto di apnea, si era recato con la barca in zona Palo Laziale. Gli investigatori non escludono possa aver avuto un malore e che poi non sia più riuscito a tornare in superficie.