Sabato 16 Luglio 2022, 07:36

La voglia di mare e di pescare nella zona di Palo. È uscito con la sua barca per andare a pesca nel suo solito posto ma non è più riapparso. Ore di angoscia a Ladispoli ieri nel tratto di Palo Laziale. È in prossimità dello storico bunker che Alberto A., un 70enne romano, spesso si recava per praticare l'attività subacquea. Come ieri, solo che qualcosa non è andato per il verso giusto e non si è più avuto notizia del pensionato. Sono partite le ricerche da parte degli uomini della Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola, dei volontari della Protezione civile Dolphin di Ladispoli, con l'ausilio di esperti sommozzatori, e anche dei Vigili del fuoco intervenuti con la squadra 26A a pattugliare la costa a bordo dell'elicottero Drago. In azione anche i sommozzatori sempre dei vigili del fuoco. Via terra si sono subito attivati anche gli agenti della Polizia municipale e i Carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi per setacciare l'intero arenile da via Regina Elena fino alla frazione di Marina San Nicola.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è uscito con la propria imbarcazione da un rimessaggio di via Roma, intorno alle 11 del mattino, sul litorale nord della città. Avrebbe attraversato il tratto centrale e, come da prassi, calato l'ancora e il pallone per indicare la sua posizione nella zona del bunker, tra la spiaggia libera a fianco allo stabilimento balneare Be Bop A Lula e il castello di Palo. Sono stati effettuati giri di ricognizione in largo e in lungo anche con le moto d'acqua senza però ritrovare il sub romano rimasto probabilmente in profondità. La Dolphin nel pomeriggio ha poi recuperato l'imbarcazione di Alberto, trascinandola fino a riva. Tanti cittadini, tra cui i villeggianti che erano in spiaggia a Ladispoli, sono rimaste sul lungomare di via Marina di Palo col fiato sospeso ad osservare le operazioni che si sono concluse intorno alle 18.30. Naturalmente grande apprensione dei familiari e degli amici del 70enne che non è più riemerso in superficie. Ieri il mare era calmo, gli investigatori pensano o ad un malore o ad un incidente in profondità. Le speranze di trovarlo in vita sono minime.