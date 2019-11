Roma, adolescente scomparso: ritrovato a Tiburtina dalla Polfer dopo due giorni di ricerche

Era fermo sulla banchina, apparentemente in attesa del treno. Agli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno riconosciuto e avvicinato, ha detto di essersi allontanato da casa per alcuni «problemi personali». Mario (nome di fantasia) è stato via due giorni, da quella sera del 29 ottobre, quando la famiglia dell'adolescente non ha avuto più sue notizie.

A ritrovarlo, presso la stazione Tiburtina, gli agenti della Polfer, che ieri mattina, intorno alle ore 11:00 circa, lo hanno visto sul ciglio di una banchina. I genitori del ragazzo avevano segnalato l'accaduto al 112 e avevano fornito una descrizione sommaria del giovane. Grazie a queste indicazioni, i poliziotti sono intervenuti, riuscendo a entrare in sintonia con l'adolescente. Il ragazzo è stato poi accompagnato presso gli uffici di polizia interni alla stazione e i suoi genitori sono stati avvisati.