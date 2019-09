Madre lo invia al supermarket da solo, bimbo di 9 anni scompare: ritrovato due ore dopo

Prima la grande preoccupazione, poi il sospiro di sollievo. Questa mattina, 5 settembre, un bambino di 9 anni è scomparso a Bari dopo che la mamma gli aveva chiesto di andare al supermercato da solo. La donna ha immediatamente allertato la Polizia, che si è subito messa alla ricerca del piccolo nel quartiere Murat del capoluogo pugliese. Il bambino è stato ritrovato nel primo pomeriggio, circa due ore dopo l'allarme, nei pressi del capolinea Amtab delle Piscine comunali.

La madre aveva mandato il bambino al supermercato Doc di via Melo, distante appena un isolato da casa in via Prospero Petroni, affidandogli anche la carta di credito. Le immagini delle telecamere di sicurezza, mostrano il bambino entrare e uscire dal supermercato, ma poi vagare senza meta in giro per il quartiere. La vicenda è stata seguita con grande attenzioen anche dal sindaco Antonio Decaro, costantemente in contatto con le forze dell'ordine durante le ricerche. Una vicenda conclusa, per fortuna, con il lieto fine.