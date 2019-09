Lo danno per disperso da 10 giorni, escursionista ricompare per comprare le sigarette

È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l'escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova. I vigili del fuoco lo hanno recuperato in località Giutte, frazione di Mele. L'uomo, in discrete condizioni, è stato ricoverato per precauzione. «Non volevo creare tutto questo disagio. Mi dispiace: dovevo stare via quattro giorni ma poi ho deciso di fermarmi di più e non immaginavo di avere creato tanta preoccupazione» ha detto l'uomo ai vigili del fuoco al momento del ritrovamento.

Non è stato il brutto tempo che ha colpito Genova negli scorsi a convincere Ghigliotti a tornare sui suoi passi. Alle forze dell'ordine l'uogo ha raccontato che la sua incursione nella natura sarebbe andata avanti, se non avesse esaurito le scorte di cibo e di sigarette che si era portato dietro erano finite. Per questo stamattina, mentre oltre 30 persone erano impegnate nelle ricerche, ha deciso di tornare sul sentiero per casa. Lì, è stata una signora ad avvistarlo e riconoscerlo.

Le ricerche erano partite lunedì dopo l'allarme lanciato dal fratello che lo aveva accompagnato il 16 settembre per una escursione sopra Voltri. L’uomo, Lorenzo Ghigliotti, abitante in via Diano Marina, a Prà, il 16 settembre era stato accompagnato dal fratello all’inizio di un sentiero da cui doveva raggiungere Punta Martin. Un’escursione che sarebbe dovuta durare alcuni giorni, tanto che l’uomo aveva portato il sacco a pelo e del cibo. Il fratello però dopo sette giorni, visto che non è mai riuscito a mettersi in contatto con Lorenzo, che oltretutto aveva lasciato il telefonino a casa, ha deciso di lanciare l’allarme ai carabinieri. Così vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e unità cinofile hanno battuto palmo a palmo la zona che dalle alture del quartiere di Voltri si estendono fino a Punta Martin. A causare forte preoccupazione è stata anche la circostanza per cui lo scorso maggio il ricercatore genovese Giuseppe Ciaccio era stato trovato morto dopo una caduta in un dirupo nei pressi dello stesso sentiero dove è stato ritrovato Ghigliotti.



