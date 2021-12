Roma, Trovato morto sui binari della stazione Nomentana, indaga la Polfer

Giallo al Nomentano. Alle ore 7.45 circa le squadre 1A , 6A e il Carro Sollevamenti del comando provinciale dei Vigli del fuoco sono intervenuti in Via Val D'Aosta presso la stazione ferroviaria Nomentana per una segnalazione di un uomo riverso sui binari. Ad allertare i soccorritori è stata la Polfer. Gli inquirenti pensano a un investimento. Gli agenti della polizia ferroviaria sono al lavoro per individuare il treno investitore e accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi, che il ragazzo stesse attraversando i binari o camminando accanto quando è arrivato il convoglio. Tutto da chiarire come e perché si trovasse lì in quel momento. Il giovane era disteso sui binari, con la testa fracassata. Ad avvistare il corpo nei pressi della stazione è stato il macchinista di un treno regionale che ha fatto in tempo a decelerare e a fermare la marcia, per poi chiamare i soccorsi.

Per tutta la mattinata si sono registrati ritardi e rallentamenti sulla linea per permettere i rilievi delle forze dell'ordine.