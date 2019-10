“Rino” non si trova da dieci giorni: il caso finisce a Chi l'ha visto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce a Chi l'ha visto? la vicenda di Palmerino “Rino” Piccirilli, il pensionato di 83 anni di Bisenti (Teramo) di cui si sono perse le tracce dal 21 ottobre scorso. La conduttrice del programma di Rai Tre che si occupa di persone scomparse, Federica Sciarelli, ha lanciato l'appello affinché chi può avere notizie su Palmerino possa contattare il numero della trasmissione allo 06.8262. L’83enne, indossava uno scamiciato di cotone, ha capelli grigi, è alto circa 1.65, con occhi castani: è un grande camminatore, ma gli acciacchi ad un ginocchio lamentati di recente potrebbero non avergli permesso di fare tanta strada. Solitamente indossa occhiali da lettura, ma gli investigatori che lo cercano li hanno ritrovati in casa. Finora le ricerche condotte con l'ausilio di squadre interforze composte da 40 persone ciascuna, organizzate sotto il coordinamento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Bisenti, secondo quanto previsto dal protocollo ricerca persone scomparse della Prefettura di Teramo, non hanno dato alcun esito.