RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti oggi, 27 settembre, alle 15.30 circa nel comune di Pescorocchiano, in località "Pace", per ritrovare una persona che era uscita in cerca di funghi e che non dava più notizie di sé dal giorno precedente. I Pompieri Sabini arrivati prontamente in posto si sono messi subito all'opera e dopo circa un ora e mezza di lavoro hanno ritrovato l'82enne F.D. riportandolo sulla strada e consegnandolo successivamente ai sanitari del 118, anch'essi in loco, insieme ai carabinieri della locale stazione e ai volontari del soccorso alpino. A quel punto, fatto rientrare l'elisoccorso VF non più necessario, in posto è stato fatto arrivare dai sanitari del 118 l'elicottero regionale Pegaso per il trasporto del malcapitato alla struttura preposta per le cure del caso. Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA