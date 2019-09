Rieti, uomo scompare, ricerche in corso

RIETI - Sono in corso da questa notte le ricerche di un 52enne nella zona di Passo Corese nel territorio del Comune di Fara in Sabina. Ricerca a persona scattata a notte fonda intorno alle 3.30 del mattino poiché l'uomo non aveva fatto rientro mettendo in allerta conoscenti e parenti. Sul luogo la squadra di vigili del fuoco di Poggio Mirteto è un'Unità di comando locale partita da Rieti. l'uomo risulterebbe ancora scomparso e le ricerche proseguiranno anche in giornata qualora non si arrivasse ad esiti positivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA