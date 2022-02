Lunedì 7 Febbraio 2022, 07:52

La nuova ordinanza che impone chiusure anticipate ai minimarket nel I E II municipio, il dispiegamento massiccio di forze dell'ordine e l'arrivo degli steward fuori dai locali non sembra arginare la follia sempre più dilagante dei giovani. Dal centro alla periferia arrivando ai castelli è un tutto un susseguirsi di episodi di violenza. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella sabato notte a San Lorenzo dove due giovani sono stati accoltellati. L'ennesima aggressione brutale in una zona da tempo vessato dalla malamovida. Il tutto è avvenuto intorno alle 3 del mattino quando tra le strade del quartiere circolavano ancora molti giovani. In via dei Sabelli, prosecuzione di piazza dell'Immacolata fulcro principale delle notti di San Lorenzo, due ragazzi di 17 anni armati di un coltello a serramanico hanno tentato di scippare una collanina d'oro. Il furto però non è andato a buon fine e i due sarebbero stati allontanati. Ma è proprio a questo punto che si scatena la follia dei due che si avventano in modo casuale su vari passanti con il chiaro intento di ferirli. Qualcuno ne esce indenne mentre a restare a terra sono due ragazzi di 21 e 23 anni. I due vengono colpiti ripetutamente alle braccia e alle gambe. Uno nella concitazione è scivolato e ha sbattuto la testa riportando un trauma cranico. Entrambi sono stati ricoverati d'urgenza: le prognosi sono di 15 e 30 giorni. I due aggressori sono stati rintracciati e arrestati dalla polizia. Uno dei due risulta con già precedenti alle spalle, l'altro è incensurato. Nel fine settimana i vigili hanno controllato più di 1500 persone e oltre 400 attività, chiusi 18 esercizi. Sempre in centro i Carabinieri hanno sanzionato 46 persone e chiuso due esercizi commerciali. La polizia ha messo i sigilli ad un locale in Piazza dei Condottieri in quanto luogo di spaccio.

Ferite e lussazioni

Dal centro ai Castelli dove sabato notte è scoppiata una violenta rissa davanti ad un pub di Castel Gandolfo. Il bilancio è di due feriti, si tratta di due cugini di 29 e 21 anni, che hanno riportato ferite e lussazioni. Entrambi sono stati arrestati per rissa aggravata da alcuni carabinieri, in libera uscita ma che sono comunque intervenuti. In totale sono sei le persone che avrebbero partecipato alla rissa, scoppiata per ragioni ancora da chiarire. Gli altri quattro sono riusciti a fuggire. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello scontro.

Varie aggressioni

Dai castelli a Nettuno dove nella notte una banda di una decina di giovani provenienti da fuori città - a quanto sembra da Aprilia - avrebbe imperversato fra le strade delle movida notturna cittadina provocando e aggredendo gruppi di coetanei. Probabilmente anche con l'intento di derubarli. Il gruppo di violenti era composto sia da giovani sui 16 - 17 anni che da ragazzi più grandi in possesso di auto e il passaparola dice che venivano tutti da fuori città. Il gruppetto di violenti, stando a quando raccontato da alcuni testimoni, sarebbe fuggito all'arrivo di una guardia giurata che controlla l'area portuale, sgommando su una Golf nera e una Panda rossa in cui si erano stipati. Sull'episodio sta indagando la polizia.