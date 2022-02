Roma, nuove regole per gli orari di apertura: controlli della polizia locale in 250 negozi, chiusi 11 minimarket

Gli agenti della polizia locale di Roma hanno controllato oltre 250 esercizi nell'ambito dell'attività di vigilanza nei luoghi della movida, con particolare attenzione al rispetto delle misure previste dall'ultima ordinanza che prevede la chiusura alle 22. Rigorose le verifiche nel I e II Municipio, dal Centro Storico alla zona della Stazione Termini, dal quartiere Prati a San Lorenzo, i caschi bianchi hanno controllato oltre 250 esercizi; scattate le sanzioni e la conseguente chiusura di 5 giorni per undici attività trovate aperte oltre l'orario consentito. Accertamenti da parte degli agenti anche per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione personale al regolare possesso del Green Pass. Mirati controlli, inoltre, sul versante della sicurezza stradale per contrastare comportamenti pericolosi alla guida: oltre 350 le sanzioni elevate.

(foto Caprioli/Ag.Toiati)