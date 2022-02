Allarme movida a San Lorenzo, caos e cori in piazza: il video dei residenti esasperati

Si allentano le restrizioni e nelle strade della capitale torna la movida. Tra i quartieri più colpiti da questo fenomeno incontrollato c'è San Lorenzo. La nuova ordinanza che impone chiusure anticipate ai minimarket nel I E II municipio, il dispiegamento massiccio di forze dell'ordine e l'arrivo degli steward fuori dai locali non sembrano arginare la malamovida, che spesso sfocia in episodi di violenza. L'ultimo in ordine di tempo è lo scorso sabato notte, quando nel quartiere due giovani di 17 anni sono stati accoltellati.

Il video: urla e risse in strada

Nel gruppo Facebook "Viva San Lorenzo" i residenti denunciano una situazione ingestibile. I video sono stati girati ieri, domenica 6 febbraio e pubblicati oggi e mostrano alcuni momenti delle "notti folli" nel quartiere romano: "Situazione a largo degli osci verso verso l’una e mezza. Poi è peggiorata. @Roberto Gualtieri chiudere i minimarket è una soluzione totalmente insufficiente. Cosa prevede il patto con la prefettura che dice di aver siglato? Il controllo della piazza con una camionetta fino alle 23,30 come è stato fatto ieri e poi niente più? Ieri notte atti vandalici, urla, risse e aggressioni di gruppo. Grazie" scrive un residente nel gruppo pubblicando il video.