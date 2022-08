Ruberti, l'ex capo di Gabinetto di Gualtieri e il video della lite: «Parlavamo di Roma e Lazio, la corruzione non c'entra»

Corruzione? «Non c'entra niente». Dietro la furibonda lite avvenuta in un locale a Frosinone nella quale sono volate parole grosse, grossissime, e che è costata il posto di capo di Gabinetto al sindaco di Roma a Albino Ruberti ci sarebbero la Roma e Lazio. Una discussione violenta nata per una disputa calcistica, nulla di più. Almeno secondo la difesa d'ufficio dello stesso Ruberti che così ha provato a spiegare quanto avvenuto quella sera.

Ruberti ha riferito che durante la cena si parlava «della finale della Conference League e di un rigore non dato ai biancocelesti» e che con un commensale la discussione è degenerata. «Avevo fatto una battuta infelice a una persona che era con noi a tavola. Lui si è offeso e mi ha aggredito verbalmente». Quanto a quell'urlo «mi ti compro» che ad un certo punto si sente nitidamente nel video, la spiegazione è che sarebbe stata lanciato dal fratello dell'ex candidato del Pd Francesco De Angelis nei momenti di concitazione. Ma «era un modo per dire che stava perdendo tempo con noi che litigavamo per una stupidaggine», la tesi di Ruberti.

Sta di fatto che, per dirla con il sindaco Roberto Gualtieri che ha accettato le dimissioni presentate da Ruberti, quanto accaduto e «le frasi contenute nel video sono gravi e non appropriate per chi ricopre un incarico di questa delicatezza». Ma oltre alle parole si è passati alle vie di fatto? Ruberti nega categoricamente: «Solo parole, parole sbagliate per quali chiedo chiesto scusa. Ma non ho mai alzato le mani in vita mia».