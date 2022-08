Ruberti, le dimissioni dopo le frasi choc. La lettera a Gualtieri: «Ho reagito alla frase “mi ti compro”»

Albino Ruberti ha deciso di dimettersi dopo la pubblicazione, da parte del Foglio, del video choc che lo vede protagonista di un'accesa lite con pesanti minacce. «Io li ammazzo...Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... A me non me dicono 'io me te comprò» E ancora «do cinque minuti pe venì a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchià davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de... mi hanno detto... Io li sparo, li ammazzo». Sono queste le parole che si sentono nel filmato. Ruberti si starebbe scagliando contro un certo Vladimiro e un certo Adriano. Fra i testimoni, come riporta il quotidiano, c'è anche Francesco De Angelis.

Albino Ruberti, il video choc della lite «Inginocchiati o ti sparo». Il capo di gabinetto di Gualtieri si dimette

LA LETTERA AL SINDACO GUALTIERI

Illustrissimo Sindaco,

in merito al video pubblicato nella serata di ieri dal Quotidiano "Il Foglio", confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale. In particolare, ho reagito con durezza alla frase “mi ti compro”, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l’ho considerata lesiva della mia onorabilità.

Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai necessario e, per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell'istituzione che rappresenti,

con la presente rimetto il mio mandato da Capo da Gabinetto.

Albino Ruberti