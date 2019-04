Roma, boom di turisti per Pasqua: arrivi in crescita del 4,34% rispetto al 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prenotazioni in aumento nelle strutture ricettive di Roma Capitale per le vacanze pasquali alle porte. L’analisi dei dati forniti da Ebtl (Ente Bilaterale Turismo Lazio) disegna un ottimo quadro previsionale per la settimana: rispetto allo stesso periodo del 2018, gli esercizi ricettivi registrano un incremento di +4,34% in fatto di arrivi (circa 369.000 unità) e un +3,36% in fatto di presenze (circa 954.000 unità). Secondo Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, i numeri sono una conferma dell’appeal esercitato dal brand Roma in tutto il mondo. Risultati senz’altro positivi – dice Cafarotti – la cui portata va comunque analizzata in termini di qualità e non di quantità. L’obiettivo di far crescere i flussi è stato sicuramente colto da quest’Amministrazione, ma già ora, a partire dal 2019, dobbiamo concentrarci sul focus della qualità. Prossimo step, l’organizzazione degli Stati Generali del Turismo a Roma per definire strategie di offerta e accoglienza sempre più mirate.