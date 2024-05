Il teatro antico raccontato dagli studenti del liceo classico Foscolo di Albano

La tragedia greca portata in scena dagli studenti del liceo classico Ugo Foscolo di Albano: un viaggio nel passato dove gli affascinanti mondi antichi non sono poi così lontani. Emozione allo spettacolo a cui, giovedì 30 maggio, hanno dato vita gli allievi delle classi dell'indirizzo teatrale, catapultando il pubblico nelle civiltà classiche con i grandi capolavori del passato. Pepli, maschere, monologhi, cori e musiche suggestive per raccontare le Eumenidi, l'Agamennone, le Coefore di Eschilo e le narrazioni meravigliose che mescolavano il divino e l'umano, con immagini di eroi, fanciulle e mostri. Per gli studenti delle classi prime si è trattato di un vero e proprio debutto, diretto dalla professoressa Marcella Petrucci, regista perfetta grazie anche alla collaborazione di due colleghe, Donatella Russo e Giuseppina Febbraro. "A sua immagine" : attraverso i versi dell'epica, la voce e i gesti dei giovanissimi attori hanno riportato in vita storie senza tempo.

«Bisogna educare i giovani al teatro, non lasciarle in balia della tv e dei videogiochi, educarli all'amore per le arti sceniche, organizzare laboratori perché, se il teatro lo si fa, difficilmente non ce ne s'innamora. Ed è quello che il liceo Ugo Foscolo fa da diversi anni con i ragazzi che frequentano il corso di teatro antico, lo fanno con impegno, passione e grande forza di volontà».