Serpenti in un cortile, panico vicino Roma: la «lotta d'amore» di due biacchi per conquistare una femmina

Per i più “romantici” è un vero e proprio spettacolo della natura l’immagine di due comuni serpenti impegnati in una “danza d’amore”. Per qualcun altro, invece, una scena spaventosa tanto da richiedere l’intervento di un esperto. Come ha fatto una signora, ieri, a Morlupo: la donna ha notato due grossi rettili nella terrazza della sua abitazione «Ancora una volta - spiega Andrea Lunerti - si tratta di due biacchi (specie non velenosa), due adulti lunghi circa due metri intenti a “sfidarsi”».





Cosa è successo

La proprietaria di casa ha trovato gli ofidi occupati a “lottare”: uno dei due aveva addirittura sferrato il morso al suo rivale.

L'intento è quello di far prevaler il più forte che poi si accoppierà con la femmina. «Ho provato in tutti i modi a tranquillizzare la signora, ma bisogna sempre rispettare le paure altrui», ribadisce l'etologo. I biacchi sono stati catturati e liberati al Rifugio del Lupo. «Sono circostanze normali in questa stagione - sottolinea Lunerti - e consiglio sempre di lasciarli tranquilli soprattutto quando si intravedono intrecciati (in verticale) e nel pieno del rituale di corteggiamento che precede l’accoppiamento. Non utilizzate scope o altri attrezzi per allontanarli e interrompere un momento di particolare “interazione sociale”: il biacco può diventare aggressivo nei confronti dell'uomo».