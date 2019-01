Roma, ruba cosmetici al duty free di Fiumicino: arrestato 57enne bosniaco

Ruba cosmetici e profumi al duty free dell'aeroporto di Fiumicino, ma viene "beccato" dagli agenti. Un bottino per varie migliaia di euro per il 57enne bosniaco che è stato arrestato nel corso di un controllo straordinario all'interno dello scalo internazionale Leonardo da Vinci. I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato un passeggero bosniaco, di 57 anni, "pizzicato" ad asportare profumi e cosmetici dagli espositori di un duty free. La merce, per un valore di alcune migliaia di euro, è stata recuperata e restituita all'attività commerciale. Le attività dei carabinieri hanno portato all'identificazione di oltre 100 persone e al controllo di circa 50 veicoli. Elevate anche numerose sanzioni al codice della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA