Perugia, continua la crescita dell'aeroporto: «Per il 2025 previsione di oltre 634mila passeggeri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo un 2023 definito da record, con 532.478 passeggeri e una crescita del +143% sul 2019, è pronto a raggiungere altri grandi numeri l’aeroporto San Francesco d’Assisi. Lo dicono le previsioni fatte dai vertici dello scalo: per l’anno in corso 585.846 passeggeri, ancor di più per il 2025, anno per il quale si stimano oltre 634mila viaggiatori. Un trend tutto in positivo per l’aeroporto internazionale, dove ieri è stata organizzata una audizione dalla seconda commissione dell’Assemblea Legislativa per un confronto con i portatori di interesse sulla stagione turistica 2024-25 e sui servizi di accoglienza e turistici. Momento di confronto al quale ha preso parte, fra i tanti, anche Antonello Marcucci, presidente del cda della Sase, società che gestisce lo scalo. Da parte sua, ha rimarcato l’importanza dell’attivazione, a marzo, della nuova rotta con Bergamo, e la soddisfazione dei passeggeri rispetto ai servizi offerti. Qua il dato è particolarmente alto: oltre il 94 per cento di gradimento. Marcucci ha poi annunciato che a maggio verrà presentato il primo bilancio di sostenibilità in cui verrà sottolineata il valore dell’aeroporto sul tessuto economico regionale.Durante l’incontro, spazio anche al confronto con rappresentanti di tassisti e Ncc (noleggio con conducente) sui temi della regolamentazione della sosta, incremento di posteggi riservati e accesso al parcheggio con telepass. Alberto Antoniacci (responsabile regionale Federazione imprese Ncc) ha evidenziato l’insufficienza dei posti riservati alla categoria. Ha poi ricordato, rispetto all’abbonamento annuale, che ammonta a 75 euro a macchina rispetto ai 50 pagati dai taxi.