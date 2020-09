© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno studente universitario versa in gravissime condizioni dopo avere tentato il suicidio. Il giovane, 22 anni, ha preso la sua pistola e si è sparato alla testa. E' accaduto stanotte a Monterotondo. Qualcuno ha chiamto i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri in un tratto di via Adige. I militari hanno trovato lo studente privo di sensi sporco di sangue sull'uscio dell'abitazione. Immediatamente è stato allertato il 118.Il personale di un'ambulanza l'ha trasportato d'urgenza, al policlinico Gemelli. Lo studente è entrato in pronto soccorso in codice rosso. Attualmente è ricoverato con la prognosi riservata. Le sue condizioni sono state ritenute gravissime. Sono i carabinieri della compagnia diMonterotondo ad indagare sulle cause del tentato suicidio. Sembra che lo studente avesse la pistola in quanto in possesso del permesso di tiro sportivo.