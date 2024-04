Fc Rieti, poker e fuga solitaria: battuta la Vjs Velletri 4-1, ora è +3 sul Monterotondo. Foto

RIETI - Vittoria e fuga per il Rieti che, allo Scopigno batte 4-1 la Vjs Velletri e, approfittando del turno di riposo del Monterotondo 1935, tocca quota 60 punti e si porta a +3 dai gialloblù a quattro turni dalla fine della stagione e con una gara in meno degli avversari diretti.

Un pomeriggio perfetto, impreziosito dalla doppietta di Gabriele Tramontano - che arriva a quota 19 gol stagionali - il ritorno al gol di Simone Pezzotti e l'ennesima 'perla' stagionale di Gianmarco Laurenti che, in pieno recupero, s'inventa un gol che chiude il match e manda in estasi i tifosi.

Una partita che il Rieti ha iniziato subito forte, sfiorando il gol prima con un colpo di testa di Adiko, poi con un destro ravvicinato di Tramontano salvato sulla linea dal portiere. Al 15' episodio dubbio in area di rigore: la conclusione degli attaccanti reatini supera la linea di porta ma arbitro e assistente di linea lasciano correre non accorgendosi del fatto che il portiere la tira fuori dalla rete.

Ma tra il 25' e il 28' il bomber amarantoceleste confeziona due gol dei suoi lanciando la squadra verso il successo.

Ma sul finire di primo tempo, al 45' esatto, Severoni atterra Pansera, l'arbitro fischia il rigore che Carlino realizza riaprendo il match (2-1).

Nel secondo tempo le squadre si allungano, il Rieti prova a giocare il pallone per vie verticali cercando il gol della sicurezza, mentre la Vjs Velletri si getta in avanti alla ricerca del pari. I cambi nel finale cambiano il volto del match e tra il 90' e il 95' la squadra di Fabrizio Ferazzoli la chiude: prima con Laurenti che conclude con un sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali dopo un'avanzata collettiva sull'out di destra innescata da Peschiaroli, orchestrata da Cardini e finalizzata dall'attaccante reatino. Poi ci pensa Simone Pezzotti a servire il poker con un destro piazzato a tu per tu col portiere. Rieti a +3 e con una gara in meno rispetto al Monterotondo: tra sette giorni la trasferta di Settebagni.



Il tabellino



Rieti-Vjs Velletri 4-1 (p.t. 2-1)

Rieti (3-5-2): Pezzotti A.; Zanette, Adiko (37'st Laurenti), Peschiaroli; Battisti F. (20'st Giannecchini), Lommi (43'st Cardini), Ferazzoli D., Severoni, Nobile; Tramontano (20'st Fiorucci), Cavallari (12'st Pezzotti S.). A disp.: Cingolani, Cenciarelli, Parente, Monteforte. All. Ferazzoli F.

Vjs Velletri (4-4-2): Battisti S.; Amici, Bologna (34'pt Francescotti), Stampiglia, Candidi; Frasca (45'st Duranre L.), Di Maio, Cafarotti (36'st Bala), Salaj (21'st Passaretta); Carlino, Pansera (21'st Cellucci.). A disp.: Perciballi, Moscato, Durante G., Tomei. All. De Celis

Arbitro: Muto di Roma 1 (Lanzellotto-Gookooluk).

Marcatori: 25'pt e 28'pt Tramontano, 45'pt Carlino (rig.), 45'st Laurenti, 50'st Pezzotti S.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Battisti F. (R), Stampiglia (V). Angoli: 5-6. Recupero: 2'pt, 6'st.