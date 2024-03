Fc Rieti punta uscire imbattuto da Monterotondo. Ferazzoli: «Mi aspetto un'altra prova di carattere»

RIETI - Il Fc Rieti punta a uscire imbattuto dal Cecconi di Monterotondo per mettere un ulteriore tassello verso la corsa all'Eccellenza. Il team di Fabrizio Ferazzoli ha 48 punti, due in meno degli eretini ma anche due partite in meno e dunque un margine di vantaggio virtuale di 4 punti che, paradossalmente, consentirebbe alla squadra amarantoceleste di potersi “permettere” pure di perdere lo scontro diretto di domenica al “Cecconi” (ore 11) visto l’andamento del campionato.

Le parole del tecnico

«A noi interessa andare lì e fare la nostra prestazione, come sempre - afferma Fabrizio Ferazzoli - perché questo è un gruppo che nelle 24 gare disputate fin qui ha sbagliato davvero poco, perché nonostante momenti di difficoltà i ragazzi hanno sempre dato tutto dimostrando di essere un gruppo solido. Mi aspetto un’altra prova di carattere, al di là dei moduli e delle scelte tecniche».